Sağlık Bakanı Fahrettin Koca YKS paylaşımında ne dedi? Fahrettin Koca ne tavsiye etti?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca YKS paylaşımında ne dedi? Fahrettin Koca ne tavsiye etti?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak sosyal medya hesabından dikkat çekici bir açıklama yaptı. Peki, Fahrettin Koca ne tavsiye etti? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca YKS paylaşımında ne dedi?

29.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs göndermeli bir YKS paylaşımı geldi. Koca'nın dikkat çekici paylaşımı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca YKS paylaşımında ne dedi? Fahrettin Koca ne tavsiye etti gibi konular merak edildi.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, YKS PAYLAŞIMINDA NE DEDİ?

Koronavirüs tedbirleriyle ilgili zaman zaman dikkat çeken açıklamalar yapan Koca, bu kez de LGS ve YKS'ye atıfta bulunan bir paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca YKS paylaşımında ne dedi? Fahrettin Koca ne tavsiye etti?

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ""Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca YKS paylaşımında ne dedi? Fahrettin Koca ne tavsiye etti?

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