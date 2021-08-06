Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yalova artık mavi"
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yalova artık mavi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Yalova artık mavi'
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'in üstüne çıktığı Yalova'nın düşük riskli iller kategorisine geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'in üstüne çıktığı Yalova'nın düşük riskli iller kategorisine geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalova, yüzde 75'in üstüne çıkan ilk doz aşılanma oranıyla düşük riskli iller kategorisinde yerini aldı. Kovid-19 Risk Haritamızda Yalova artık mavi." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde, Yalova'da en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'e ulaştığı bilgisi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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