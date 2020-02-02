Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Vuhan'dan tahliye edilenler) Gözetim altında tutulan 62 kişinin...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Vuhan'dan tahliye edilenler) Gözetim altında tutulan 62 kişinin sağlık durumu iyi, hastalık belirtisi yok. Muhtemelen yarın numune sonuçlarını açıklarız."
02.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:33
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Vuhan'dan tahliye edilenler) Gözetim altında tutulan 62 kişinin sağlık durumu iyi, hastalık belirtisi yok. Muhtemelen yarın numune sonuçlarını açıklarız." - ANKARA
Kaynak: İHA