Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Vuhan'dan tahliye edilenler) Gözetim altında tutulan 62 kişinin...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Vuhan'dan tahliye edilenler) Gözetim altında tutulan 62 kişinin...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Vuhan'dan tahliye edilenler) Gözetim altında tutulan 62 kişinin sağlık durumu iyi, hastalık belirtisi yok. Muhtemelen yarın numune sonuçlarını açıklarız."

02.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:33
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Vuhan'dan tahliye edilenler) Gözetim altında tutulan 62 kişinin sağlık durumu iyi, hastalık belirtisi yok. Muhtemelen yarın numune sonuçlarını açıklarız." - ANKARA

Kaynak: İHA
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