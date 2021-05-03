Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü...
Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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