Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz." - ANKARA Kaynak: İHA