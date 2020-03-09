Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı.

09.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı.

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Kaynak: AA

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