Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı. Kaynak: AA