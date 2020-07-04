Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tehlike henüz geçmiş değil, tedbirlere hassasiyetlere uyulmalı"
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tehlike henüz geçmiş değil, tedbirlere hassasiyetlere uyulmalı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tehlike henüz geçmiş değil, tedbirlere hassasiyetlere uyulmalı" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı Kartal Dr.

04.07.2020 16:08 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tehlike henüz geçmiş değil, tedbirlere hassasiyetlere uyulmalı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı

İSTANBUL - Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı. Tehlike henüz geçmiş değil. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır" dedi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılış töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve doktorlar ve sağlık görevlileri katılım gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'un sağlık altyapısına yeni bir anlayış ve güç katan bu güzide tesisin açılışını yaptığımız bugünlerde mutluluğumuzu paylaşmak üzere teşrifinizden dolayı şükranlarını arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız talimatınız doğrultusunda ve himayelerinizde istanbul'un yenilenen hastanelerinden birisini daha Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin vatandaşımızın hizmetine açılışına hoş geldiniz. Sağlığa verdiğiniz önem ve sürekli olarak artan desteğinizle bugün altyapısıyla iftihar ettiğimiz bir sağlık sistemine sahip olan bir ülkeyiz. Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyanın zor bir sınav verdiği salgın döneminde bunu her zamankinden daha iyi fark ediyoruz. Bu gururu yaşamamıza vesile oldunuz. Liderliğinizde herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki tek bir vatandaşımızın bile vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine erişiminde sorun yaşanmayan bir türkiye hedefine adım adım ilerliyoruz. Gösterdiğiniz hedef doğrultusunda sağlıkta ülkemizin çağ atladığı bir dönemi birlikte inşa ettik. Bu dönemin insanımızın layık olduğu hizmete en üst düzeyde kavuşmasını sağlayan örnek bir model olarak tarih sahnemizde yer bulacağına inanıyorum" dedi.

"Sağlık yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu gördük"

"Halen tüm insanlığın mücadele ettiği Covid-19 salgını dünyaya çok şey öğretti. Sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu ve sağlık yatırımlarının özellikle bu dönemde ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk" diyen Bakan Koca, "Güçlü bir sağlık sistemi, gelişmiş bir altyapı ve fedakarlıktan kaçınmayan yetkili bir sağlık ordusu böyle zamanlarda toplumun ihtiyaç duyduğu en önemli unsurlar olmaktadır. İstanbul son dönemde birer birer açılışını yaptığımız yüksek teknolojili hastanelerimizle sağlık hizmetlerinde kamu hastaneleri açısından yeni bir döneme girecektir. Sismik izolatörlerle güçlendirilmiş olan Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi de deprem anında bile hizmeti kesintiye uğramayacak şekilde inşa edilmiştir" diye konuştu.

"Tehlike henüz geçmiş değil"

Hastanenin iki bölüm halinde dört bloktan oluştuğunu belirten Koca, "302 bin metrekare kapalı alanda 153'ü yoğun bakım olmak üzere 1500 yataklı tam teşekküllü 45 ameliyathane hizmet verecek. İçinde bulunduğumuz günler tüm dünyanın ortak bir kaygıda birleştiği ender bir zamana şahitlik ediyor. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı ancak tehlike henüz geçmiş değil. Son vakaya kadar ülkemizde vatandaşlarımız bu riskin altında. Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi arttırmaktadır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır. Tehdidin karşısına tedbiri koyalım. Kısaca temizlik, maske, mesafe olarak özetlediğimiz tedbirlere ısrarla okuyalım" ifadelerini kullandı.

Koca, "Bütün vatandaşlarımız risk altında olmasına rağmen mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları herkesten daha fazla bu riski taşımaktadır. Bu yüzden doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarımızdan yitirdiklerimiz oldu. Bugün açılış törenine teşrif ettiğiniz hastanemiz de pandemi hastanesi olarak hizmete aldığımız tesislerimizden biri. Bu konudaki en büyük temennimiz bu kurumdaki sağlık personelimizden can kaybı olmamasıdır. Bu vesileyle başta hocalarımız olmak üzere görevi başında yitirdiğimiz sağlık personelimizi minnetle, rahmetle yad ediyorum" dedi.

Koca konuşmasının devamında, "Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz yirmi birinci yüzyıl dünyasında Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır. Bu vizyonun ortaya konmasında ve hayata geçirilmesinde öncülük eden başta zatıaliniz olmak üzere İstanbul'da görev yapan valilerimiz nezdinde İstanbul Valiliği proje koordinasyon birimine ve tüm katkı verenlere şükranlarını arz ediyorum. Bu tesisisin inşaat inşasını istenen yüklenici firma çalışanlarına ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hastanemizin bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Tehlike henüz geçmiş değil, tedbirlere hassasiyetlere uyulmalı'

Kaynak: İHA

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