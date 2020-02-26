26.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bu, rastlanmayacağı anlamına gelmez."

Kaynak: AA