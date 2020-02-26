Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı.
26.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:24
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bu, rastlanmayacağı anlamına gelmez."
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Kaynak: AA