Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı.

26.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:24
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bu, rastlanmayacağı anlamına gelmez."

Kaynak: AA

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