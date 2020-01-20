Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz.

20.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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