Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz.
20.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA