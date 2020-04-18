Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sancaktepe'de yapılan hastanenin inşaatını inceledi
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Fahrettin Koca, Sancaktepe, Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sancaktepe'de yapılan hastanenin inşaatını inceledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapımı devam eden bin yataklı hastanenin inşaatında incelemelerde bulundu.

18.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:21
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sancaktepe'de yapılan hastanenin inşaatını inceledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapımı devam eden bin yataklı hastanenin inşaatında incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapımı süren bin yataklı hastanenin inşaatında incelemelerde bulundu . Görevlilerden inşaat hakkında bilgi alan Bakan Koca, örnek hastane odasını da inceledi.

İnşaatta çalışan işçileri selamlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ardından alandan ayrıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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