Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sancaktepe'de yapılan hastanenin inşaatını inceledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapımı devam eden bin yataklı hastanenin inşaatında incelemelerde bulundu.
18.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:21
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapımı devam eden bin yataklı hastanenin inşaatında incelemelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapımı süren bin yataklı hastanenin inşaatında incelemelerde bulundu . Görevlilerden inşaat hakkında bilgi alan Bakan Koca, örnek hastane odasını da inceledi.
İnşaatta çalışan işçileri selamlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ardından alandan ayrıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA