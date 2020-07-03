Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama) şu ana kadar... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama) şu ana kadar hastanelerimize 108 kişiyi ulaştırdık, 48 kişiyi taburcu ettik. 60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama) şu ana kadar hastanelerimize 108 kişiyi ulaştırdık, 48 kişiyi taburcu ettik. 60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor" Kaynak: AA