Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sosyal medya hesabı üzerinden sıklıkla aşı ve tedbirler konusunda uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sıra dışı bir paylaşım geldi. Koca, saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını duyurdu.

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Bugünün 'simge bir gün' olduğunu belirten Koca, saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını duyurdu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 103 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,60, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 63,31 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 99 milyon 582 bin 607'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 753 bin 961 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Yalova, Aydın, Kırklareli ve Balıkesir olarak açıklandı. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Batman, Muş, Bingöl, Bayburt, Siirt ve Bitlis olarak sıralandı.

RUTİN SEYRİN DIŞINDA BİR KONUŞMA OLACAK"

Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bugün saat 18.00'de rutinin dışına çıkarak bir konuşma yapacağını söyledi. Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

"Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'de, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00'de buluşmak üzere"

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
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