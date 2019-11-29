Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Özbekistan'a gidecek

29.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özbek-Türk Sağlık İş Forumu"na katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gidecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Taşkent, Türkiye ile Özbekistan'ın sağlık alanındaki iş birliği kapsamında iki önemli programa ev sahipliği yapacak.

3-5 Aralık'ta Özbek-Türk Sağlık İş Forumu, 29 Kasım-8 Aralık'ta ise Sağlık Haftası düzenlenecek.

Türkiye ve Özbekistan, "Her alanda stratejik iş birliği" vizyonu çerçevesinde, sağlık alanındaki ortak çalışmalarını artırırken, Özbek-Türk Sağlık İş Forumu ve fuarı, her iki ülke sağlık bakanlıkları koordinasyonunda ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) organizasyonunda yapılacak.

80'i Türk, 20'si Özbek olmak üzere toplam 100 firmanın katılacağı forum, aynı kültürel mirasa sahip iki ülke arasında kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek, güçlü ticaret köprüleri kurulması için fırsat sunacak. Foruma sağlık yatırımı yapan şirketler, bölgede faaliyet gösteren hastane temsilcileri, sağlık bilişimi firmaları, ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik ve hastane donanım firma temsilcileri de katılacak.

Sağlık Bakanı Koca, 3 Aralık'ta Özbek-Türk Sağlık İş Forumu'nun açılışını yapacak, ayrıca ziyaret kapsamında Özbek mevkidaşı Alisher Shadmanov ile bir araya gelerek, iki ülke arasında sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik "Niyet Beyanı" imzalayacak. Forum boyunca iki ülkenin kamu sağlık kurumları arasında toplam 10 anlaşma imzalanması planlanıyor.

Sağlık Haftası'nda 27 hekim ve sağlık personeli görev alacak

Sağlık İş Forumu ile eş zamanlı olarak dokuzuncusu düzenlenecek Türkiye-Özbekistan Sağlık Haftası'nda ise 11 farklı branştan 27 hekim ve yardımcı sağlık personeli görev alacak. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle düzenlenen hafta boyunca muayene işlemlerinin yanı sıra tecrübe ve cihaz eksiklikleri nedeniyle yapılamayan özellikli ameliyatlar gerçekleştirilecek. Özbek sağlık çalışanlarına yerinde teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

Daha önce Taşkent'in yanı sıra Tirmiz, Fergana, Nukus ve Harezm gibi şehirlerde de düzenlenen sağlık haftalarında bugüne kadar tamamı başarılı 797 nitelikli operasyon, ücretsiz olarak yapılırken, 3 bin 688 kişi de muayene edildi.

Türkiye tarafından bugüne kadar 3 kıtada 20 farkı ülkede 45 sağlık haftası düzenlendi. Bu faaliyetlerde, 4 binin üzerinde ameliyat yapılırken, 25 bin kişi muayene edildi.

Kaynak: AA