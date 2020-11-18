Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık...

18.11.2020 21:41 | Son Güncelleme: 18.11.2020 21:44
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Yener

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