Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık...
18.11.2020 21:41 | Son Güncelleme: 18.11.2020 21:44
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Yener