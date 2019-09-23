Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada,...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu durumu var. Tedavisine evinde devam edilecek" dedi.
23.09.2019 15:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu durumu var. Tedavisine evinde devam edilecek" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA