23.09.2019 15:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu durumu var. Tedavisine evinde devam edilecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA