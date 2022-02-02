Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tedavisi kapsamında molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımının gelecek hafta itibarıyla...
AA, Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tedavisi kapsamında molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımının gelecek hafta itibarıyla başlayacağını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tedavisi kapsamında molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımının gelecek hafta itibarıyla başlayacağını bildirdi.
AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel