Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri Twitter'dan paylaştı. Bakan koronavirüsten ölenlerin sayısının dokuza çıktığını hasta sayısının ise 670'e yükseldiğini açıkladı.
20.03.2020 23:44 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:44
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri Twitter'dan paylaştı. Bakan koronavirüsten ölenlerin sayısının dokuza çıktığını hasta sayısının ise 670'e yükseldiğini açıkladı.
Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldığını belirten Sağlık Bakanı, 311'inin pozitif çıktığını ve yaşlı ve direnci zayıf 5 hastanın kaybedildiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com