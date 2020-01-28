Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yönelik tedbirleri açıkladı Açıklaması

28.01.2020 22:16 | Son Güncelleme: 28.01.2020 22:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) ilişkin, "Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduk. Bakanlık bünyesinde de bir bilim kurulu oluşturuldu." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüse ilişkin bakanlık olarak ilk günden itibaren bütün tedbirleri alma çabası içinde olduklarını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye için termal kamera tedbirini daha önermeden önce geçen haftadan itibaren Çin'den gelen bütün yolculara termal kamerayla tespit etme uygulamasını devreye koyduklarını anımsatan Koca, bugüne kadar termal kamerayla şüpheli olarak tespit ettikleri yani ateşi olan bir yolcu bulunmadığını belirtti.

Bu dönemde özellikle bu virüs salgınıyla ilgili tedbirleri güvenlik esaslı olarak almaya çaba gösterdiklerini aktaran Koca, bu nedenle öncelikle Çin'e giden veya Çin'den gelenlerle teması olan, ateş, öksürük, solunum güçlüğü gibi yakınması olan hastaları daha tedbirli olmak anlamında genelde izolasyonunu ve yakın takibini esas alan bir yaklaşım sergilediklerini kaydetti.

Bu çerçevede bütün Türkiye'de bu belirtilerle gelen hastalara nasıl yaklaşılması gerektiğiyle ilgili bir rehber de yayınladıklarını ifade eden Koca, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bu anlamda bütün ekibimiz hazırlıklı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi de oluşturduk. Ayrıca Bakanlık bünyesinde bir bilim kurulu da oluşturuldu. Dolayısıyla bu anlamda alınması gereken bütün tedbirlere hazırlıklıyız. Bu konuda vatandaşlarımız endişeye kapılmasın. Bakanlık olarak alınması gereken tedbirlere kulak versin."

Nevşehir, Denizli, Konya ve İzmir'de şüpheli olan vakaların olduğunu anımsatan Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün çıkan sonucun mevsimsel grip ve ağırlıklı H1N1 virüsü olduğunu söylemiştim. Ayrıca Aksaray'da Çin'den gelen 9 kişilik bir kafile ve rehberlik yapan tur operatörü de dahil olmak üzere 12 kişiden sadece birinin öksürük ve halsizlik yakınmasıyla başvurması sonucu 12 kişiyi izole bir ortamda sonuç çıkana kadar yakın takip etmeyi, güvenlik yaklaşımımızdan ötürü uygun bulduk. Hastanın dünden bu yana genelde solunum güçlüğü ve zatürre tablosuyla hızla giderek ilerlemesi özelliği taşıyor ama bu hastamızın dünden bu yana ateşi, ishali olmadı, öksürüğü giderek azalmış oldu. Bugün ise çıkan örnek numune çalışmasında H1N1 olarak kesin tanısını almış olduk. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir şüphenin olmadığından emin olduk. Bundan sonraki süreçte de daha çok mevsimsel grip tedavisi yaklaşımıyla tedavi devam ediyor."

Vatandaşların bu anlamda endişeye kapılmamasını ve korunmak amaçlı Çin'den gelen veya Çin'e giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, nefes güçlüğü gibi birtakım yakınmalar olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını isteyen Koca, kişisel hijyen kurallarına, ellerin sabunla yıkanmasını, gripli olanlarla yakın temasın mümkünse olmamasını veya en az bir metre mesafenin olmasını önerdiklerini bildirdi.

Çin'de yaşayan Türk vatandaşlarının durumu

Bir gazetecinin "Çin'de yaşayan Türk vatandaşların gelme talebi oldu mu? Bu yönde bir girişim var mı?" sorusu üzerine Koca, şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili Pekin Büyükelçimize müracaatların olduğunu biliyoruz. Şu anda Türk vatandaşı olarak 25 kişiye yakın olduğunu biliyoruz. Zannediyorum bu sayı 30-35'i bulabilir. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığımızla iş birliği içerisinde buradan bir Milli Savunma Bakanlığının ambulans uçağı ile getirmekten yanayız. Şu dönemde hasta olan büyükelçiliğe müracaat eden ateşli veya hastalık belirtisi olan hiçbir vatandaşımızın olmadığını biliyoruz. Bununla ilgili ambulans uçak ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlıklarından oluşan bir ekiple bu konuda deneyimli olan bir ekiple güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin'e göndermeyi ve oradan hastalarımızı gelmek isteyenleri getirmekten yanayız. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığımızla iş birliği içerisinde buradan Milli Savunma Bakanlığının ambulans uçağı ile getirmekten yanayız."

"Vatandaşımızın bir talebi olduğunda sahipsiz bırakmak istemiyoruz"

Bakan Koca, dışarıda enfeksiyon riskiyle karşılaşan hiçbir vatandaşı sahipsiz bırakmak istemediklerine dikkati çekerek, özellikle Türkiye'ye getirildikten sonra burada bilim kurulunun önerisi doğrultusunda 14 güne yakın zamanda takibini yapmak istediklerini anlattı.

Dünya Sağlık Örgütüyle de yakın iletişim halinde olduklarını bildiren Koca, bu noktada alınması gereken tedbirleri özellikle alarak 14 günlük zaman diliminde takip etmek istediklerine dikkati çekti.

Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yarın veya sonraki gün izin noktasında bütün girişimler yapıldı. Önümüzdeki 24 saat diliminde Çin'in izin vermesiyle biz vatandaşımızı tedbirleri alarak burada da güvenlik tedbirleri alarak önemseyerek getirmek istiyoruz. Vatandaşımızın bir talebi olduğunda sahipsiz bırakmak istemiyoruz. Vatandaşlarımızın şu an hiçbirinin hastalıklı durumu yok. Öksürük, ateş, solunum güçlüğü, ishal, halsizlik ve bulantı gibi bir sorunu olmadığını biliyoruz. Buna rağmen buradan bir deneyimli uzman ekibimizi özellikle uçakla gönderip orada tetkikleri ve muayeneleri yapılarak önlemler alınıp getirilmesini planladık."

"Dünya Sağlık Örgütü daha önermeden biz erken tedbirlerimizi başlattık"

Çin'de bu salgının artacağı, Suudi Arabistan'da da bu vakanın görüldüğünü, umrede olan vatandaşlar için de tedbirlerin alınıp alınmayacağı sorusuna ilişkin Koca, belli aralıklarla hangi tedbirlerin alınması gerektiğine ilişkin duyuruları yaptıklarını, yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Çin'den gelen bugüne kadar termal kameradan şüpheli bir vaka olmadığını yineleyen Koca, şöyle dedi:

"Bugüne kadar grip vakaları içerisinde şüpheli olup koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı. Şu an sonucunu beklediğimiz hiçbir hastamız da yok. Biz buna rağmen dünyanın daha yaygın başlatmadığı termal kamera ve güvenlik tedbirleri ve rehber uygulaması dahil olmak üzere geçen hafta çarşamba akşamından itibaren başlattık. Dünya Sağlık Örgütü daha önermeden biz erken tedbirlerimizi başlattık. Bu anlamda söylenmesi gereken, uyarı anlamında bitirilmesi gereken yaklaşımları ihtiyaç duyduğumuzda yapacağımızı söyleyebilirim."

Bu konuda bakanlığın uyarılarına kulak verilmesi gerektiğini vurgulayan Koca, "Bu süreci şeffaf bir şekilde götürmeye çalıştık, bundan sonra da aynı şekilde götürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA