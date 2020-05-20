Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında 65 yaş üstü vatandaşlara belli şartlar altında seyahat izni verileceğini duyurdu.
20.05.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:56
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında 65 yaş üstü vatandaşlara belli şartlar altında seyahat izni verileceğini duyurdu.
Kaynak: İHA