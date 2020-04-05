Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgını hakkındaki son verileri sosyal medya hesabından...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgını hakkındaki son verileri sosyal medya hesabından paylaştı.
05.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:09
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgını hakkındaki son verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Bugün 20.065 test yapıldığını belirten Koca, "Test sayısında 20.000'i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: İHA