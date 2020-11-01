Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki deprem) Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz...
01.11.2020 11:17 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki deprem) Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki deprem) Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz