Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki deprem) Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki deprem) Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz...

01.11.2020 11:17 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki deprem) Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki deprem) Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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