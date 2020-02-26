26.02.2020 00:28 | Son Güncelleme: 26.02.2020 00:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Ankara'ya gelerek Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantinaya alınan 47 kişinin sağlık durumları ile ilgili bilgi almak için hastaneye giriş yaptı - ANKARA

Kaynak: İHA