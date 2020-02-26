Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Ankara'ya gelerek Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Ankara'ya gelerek Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantinaya alınan 47 kişinin sağlık durumları ile ilgili bilgi almak için hastaneye giriş yaptı.
26.02.2020 00:28 | Son Güncelleme: 26.02.2020 00:28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Ankara'ya gelerek Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantinaya alınan 47 kişinin sağlık durumları ile ilgili bilgi almak için hastaneye giriş yaptı - ANKARA
Kaynak: İHA
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