Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl Sağlık Müdürleri ile video konferans ile görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İl Sağlık Müdürleri ile video konferans ile görüşmesi ANKARASağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürleri ile video konferans ile görüştü.
05.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:24
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İl Sağlık Müdürleri ile video konferans ile görüşmesi ANKARASağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürleri ile video konferans ile görüştü.
Kaynak: AA