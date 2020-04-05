Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl Sağlık Müdürleri ile video konferans ile görüştü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İl Sağlık Müdürleri ile video konferans ile görüşmesi ANKARASağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürleri ile video konferans ile görüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İl Sağlık Müdürleri ile video konferans ile görüşmesi ANKARASağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürleri ile video konferans ile görüştü. Kaynak: AA