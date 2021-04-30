Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İki haftadır uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızını sağlayamaması sebebiyle 17 günlük kapanma...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İki haftadır uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızını sağlayamaması sebebiyle 17 günlük kapanma...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'İki haftadır uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızını sağlayamaması sebebiyle 17 günlük kapanma...
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İki haftadır uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızını sağlayamaması sebebiyle 17 günlük kapanma dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İki haftadır uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızını sağlayamaması sebebiyle 17 günlük kapanma dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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