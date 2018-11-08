Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Her Okulda Sağlık Personeli Olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ile masaya oturarak, okullarda kazaya sebep olacak riskleri ortadan kaldıracak standartların belirlenmesi için ortak bir çalışma başlatmıştı. Öğrencilerin sağlık ve can güvenliğine yönelik ikinci adım ise Sağlık Bakanlığı'ndan geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de Akşam Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.

81 İLDE GÖREVLENDİRİLECEK

Sağlık Bakanlığı 81 ilde tüm okullara, kaza anlarında ilk müdahaleyi gerçekleştirecek, durumu kontrol altına alarak, doktor ve ambulans gibi acil sağlık ekiplerini alarma geçirecek ve kazanın yaşandığı okula yönlendirecek sağlık personelleri görevlendirecek. Görevliler Sağlık Bakanlığı tarafından atanacak ve her iki bakanlıkla da iletişim halinde olacak. Bakan Koca, kaza sonrası anında müdahale için okullarda sağlık personeli görevlendirmesi için planlama yaptıklarını belirterek, "Doktor değil ama okullarda bir sağlık personeli bulunması gerektiğine inanıyoruz ve planlıyoruz" dedi.

"ŞİDDETİ ASLA KABUL EDEMEYİZ"

"Fedakarca gece gündüz gayret gösteren, sağlık personelimizin şiddete maruz kalıyor olmasını kabul edemeyiz" diyen Bakan Koca şöyle devam etti: Bakanlık olarak hekim ve hasta güvenliğini yeniden daha güçlü kazanabilir olmayı hedefliyoruz. Vatandaşın da hakkaniyetle kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetini güvenilir bir şekilde alabildiği ortamı sağlamak istiyoruz. Ayrıca biz, kamu davası gibi bu tür saldırılarda bulunan kişilerin, şikayete bağlı olmadan kolluk kuvvetlerince yakalanabilir olmasını,karakoldan değil savcılıktan salıverilecekse salıverilmesini arzuluyoruz. Temelde sağlıkta şiddeti sadece yasayla çözme imkanı olmadığını biliyoruz. Bu anlamda hekim ve hastaya yönelik bir bilinçlendirmenin de mutlak yapılması gerektiğine inanıyoruz.