Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük riskli il sayısının 17'ye ulaştığını belirterek, "İl il sonuca yaklaşıyoruz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük riskli il sayısının 17'ye ulaştığını belirterek, "İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Düşük riskli il sayımız 17'ye ulaştı. İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası. İlk doz aşıları yaptırarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandıralım. 64 şehrimize sevgiler."
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz