Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası'
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük riskli il sayısının 17'ye ulaştığını belirterek, "İl il sonuca yaklaşıyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük riskli il sayısının 17'ye ulaştığını belirterek, "İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Düşük riskli il sayımız 17'ye ulaştı. İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası. İlk doz aşıları yaptırarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandıralım. 64 şehrimize sevgiler."

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 124 kişi vefat etti, 26 bin 597 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 124 kişi vefat etti, 26 bin 597 yeni vaka tespit edildi
Bakan Koca, iki doz aşı yaptıranların '30 milyona ulaştı' diyerek 'İkinci dozu ertelemeyin' uyarısında bulundu
Bakan Koca, iki doz aşı yaptıranların "30 milyona ulaştı" diyerek "İkinci dozu ertelemeyin" uyarısında bulundu
Başkent Ankara koronavirüs aşılama oranında maviye döndü
Başkent Ankara koronavirüs aşılama oranında maviye döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Haluk Levent Gülben Ergen Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Mete Gazoz Caner Erkin Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 23:41:26. #1.14#

title