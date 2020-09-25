Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet...

25.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 25.09.2020 11:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi tekrar istemediğimiz tablolarla karşı karşıya bıraktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi tekrar istemediğimiz tablolarla karşı karşıya bıraktı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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