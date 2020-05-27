Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

27.05.2020 01:43 | Son Güncelleme: 27.05.2020 01:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokak görüntüsüne yer verdiği paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bu bayram, yalnız evlerimize geldi. Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Gelecek bayramlar şehirleri doldursun'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı Haber
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı Haber
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı Haber
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi Haber
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini...
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı
Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Buse Terim, 'Öncesi ve sonrası' notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı
Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Bülent Kuşoğlu Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Hazal Kaya Türkan Şoray Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Ramazan
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 01:47:55. #1.14#
title