Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Valiliğinde konuştu (2) Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımız yılmadan mücadele ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımız yılmadan mücadele ediyor. 'Tükendi' denilen hekimlerimiz, hemşirelerimiz tüm diğer branşlardaki sağlık personelimiz destek hizmet personelimiz canla başla görevini yapıyor. Lütfen onların bu fedakarlığı sizin için kurallara uyma noktasında motivasvon sebebi olsun. Bizler tedbirimizi alalım ki sağlık çalışanlarımız nefes alabilsin." dedi.

Koca, Erzurum programları kapsamında ziyaret ettiği Valilik'te gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs için alınan tedbirlerin yalnızca Kovid-19'dan değil, grip ve diğer üst solunum hastalıklarından da koruduğunu aktardı.

Tedbirlere uyan illerde görülen vaka sayılarının azaldığına ve tekrar yükselmediğine dikkati çeken Koca, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanlarımız yılmadan mücadele ediyor. 'Tükendi' denilen hekimlerimiz, hemşirelerimiz tüm diğer branşlardaki sağlık personelimiz destek hizmet personelimiz canla başla görevini yapıyor. Lütfen onların bu fedakarlığı sizin için kurallara uyma noktasında motivasvon sebebi olsun. Bizler tedbirimizi alalım ki sağlık çalışanlarımız nefes alabilsin. Erzurum ve civar iller özellikle geçen ay yaşanan vaka artışlarıyla gündemimize aldığımız merkezlerden biri olmuştur. Valilerimizle, il müdürlerimizle, başhekimlerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadeleye ara vermedik."

Koca, ağustos sonu ve eylül ortasına kadar pik yaşanan Erzurum'da, yapılan hızlı ve etkili müdahalelerle artışın kontrol altına alındığını söyledi. Erzurum'daki vaka sayısında düşüş yaşandığını ifade eden Koca, "Erzurum'da bir ay öncesine göre vaka sayımızda yaklaşık yüzde 60 oranında düşüş söz konusu. Hastane yükümüz, yatak doluluk oranlarımız Türkiye ortalamasının altında seyrediyor. Etkin ve yaygın tedavide zatürre oranımız da son bir ayda yarı yarıya düştü." diye konuştu.

Koca, Erzurum'da yakalanan başarının devam etmesi için vatandaşların tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini hatırlattı.

"Salgın yönetiminde filyasyonun önemini her geçen gün daha iyi anlıyoruz"

Söz konusu rakamların daha alt seviyelere inmesinin tedbirlerle mümkün olacağına vurgu yapan Koca, şunları kaydetti:

"Bu düşüşün devam etmesi, hasta ve ağır hasta sayılarımıza da yansıması için Erzurumlu hemşehrilerimizin mücadeleyi bırakmaması gerekiyor. 1 hafta-10 gün içinde tedbirlerin devamıyla rakamların daha da düşeceğine inanıyoruz. Alacağımız tedbirlerle bölgede salgının hızını ve hastane yükümüzü her gecen azaltmayı başaracağımıza inancım tam. Salgın yönetiminde filyasyonun önemini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Dünyada bu sistemi uygulayabilen nadir ülkelerden biri Türkiye'dir. Filyasyon sayesinde tespit ettiğimiz her pozitif vakanın hasta olsun olmasın başkasına bulaştırma potansiyelini ortadan kaldırıyoruz."

Koca, temaslı takiplerinde taşıyıcıların temaslılarını dahi izole ederek çemberi genişlettiklerini ifade etti.

Semptomu olsun olmasın bütün pozitif vakaları ve bunların temaslılarını riskli görerek, HES sistemine kaydettiklerini belirten Koca, "Sıkı takip yapıyoruz ve kayıt ederek bu sayede bulaşma zincirini kırmayı başardık. Bu gücümüzü Erzurum'da da yoğun şekilde sahaya sürdük. Bugünlerde bunun etkisini de görüyoruz. Erzurum'da şu an her biri 3 kişiden oluşan filyasyon ekibimiz sahada hızla çalışıyor." dedi.

"Temaslıların taramasını 6 ila 7 saatte yapıyoruz"

Koca, Türkiye genelinde temaslıların taramasının ortalama 6 ila 7 saatte yapıldığını, Erzurum'da da bu sürenin yaklaşık 7 saat olduğunu dile getirdi.

Türkiye genelinde bu süreyi daha da aşağı çekmeyi hedeflediklerini aktaran Koca, "Erzurumlu hemşehrilerimize bir önemli uyarım daha olacak. Hastalarımızın yaş gruplarına baktığımızda büyüklerimizi yeterince koruyamadığımızı görüyoruz. Erzurum'da 60 yaş üstü hastalarımızın oranı, bu yaş grubunun nüfusa oranının tam 2 katı. Bu hastalığın öncelikle büyüklerimize hasar verdiğini biliyoruz. Onları korumak için daha sıkı tedbirlerle ve özenle hareket etmemiz gerektiği ortada." diye konuştu.

Koca, şöyle devam etti:

"Bölgedeki durumu yerinde görmek, müdahale gerektiren konulara çözüm üretmek için buradayız. Az sonra Erzurum İl Değerlendirme Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz, alınabilecek yeni tedbirleri istişare edeceğiz. Daha sonra ise bölge toplantısı olarak Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars ve Tunceli il sağlık müdürlerimizin, başhekimlerimizin ve saha koordinatörlerimizin katılımıyla bölge değerlendirmesi yapacağız. Böylece bu 8 ilimizdeki genel durumu İhtiyaçları, sağlık altyapısını detaylı değerlendirmiş olacağız."

Koca, Valilik binasında ayrıca şeref defterini imzalayarak Vali Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu