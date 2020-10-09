Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Erken dönemde yaygın test ve antiviral ilaç uygulamasını başlattık....
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Erken dönemde yaygın test ve antiviral ilaç uygulamasını başlattık....

09.10.2020 19:23 | Son Güncelleme: 09.10.2020 19:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Erken dönemde yaygın test ve antiviral ilaç uygulamasını başlattık. Bütün bunlarla birlikte yükselen vaka sayıları her geçen gün, özellikle son 2-3 haftadan bu yana azalış gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Erken dönemde yaygın test ve antiviral ilaç uygulamasını başlattık. Bütün bunlarla birlikte yükselen vaka sayıları her geçen gün, özellikle son 2-3 haftadan bu yana azalış gösterdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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