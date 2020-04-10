Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "E-Devlet üzerinden 3,5 milyon maske dağıtıldı" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "e-Devlet üzerinden 3,5 milyon maske dağıtıldı" -"Covid-19 hastası veya şüphesi olan, yoğun bakımda yatan herhangi bir hasta için herhangi bir ücret alınamaz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "e-Devlet üzerinden 3,5 milyon maske dağıtıldı" -"Covid-19 hastası veya şüphesi olan, yoğun bakımda yatan herhangi bir hasta için herhangi bir ücret alınamaz" Kaynak: İHA