Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "E-Devlet üzerinden 3,5 milyon maske dağıtıldı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "e-Devlet üzerinden 3,5 milyon maske dağıtıldı" -"Covid-19 hastası veya şüphesi olan, yoğun bakımda yatan herhangi bir hasta için herhangi bir ücret alınamaz"
10.04.2020 21:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "e-Devlet üzerinden 3,5 milyon maske dağıtıldı"
-"Covid-19 hastası veya şüphesi olan, yoğun bakımda yatan herhangi bir hasta için herhangi bir ücret alınamaz"
Kaynak: İHA