Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Doktorların sabit ek ödemelerini artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz."
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Doktorların sabit ek ödemelerini artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca : "Doktorların sabit ek ödemelerini artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz."
AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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