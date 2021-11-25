Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Doktorların sabit ek ödemelerini artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz." - Haberler
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Doktorların sabit ek ödemelerini artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz."

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Doktorların sabit ek ödemelerini artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca : "Doktorların sabit ek ödemelerini artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz."

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AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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