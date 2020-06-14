Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "vaka sayısı" uyarısı Açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka tablosunun, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle herkesi yüzleştirdiği uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka tablosunun, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle herkesi yüzleştirdiği uyarısında bulundu.

"Kontrollü sosyal hayat, maske ve mesafe" ifadesinin yer aldığı fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun."

Kaynak: AA