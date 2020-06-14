Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "tokalaşma" uyarısı Açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "tokalaşma" uyarısı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan
14.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım, bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından sosyal mesafe kuralına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Virüs, bazı dış yüzeylerde bir süre canlı kalıyor. Virüs bulunan bir yüzeye elinizle dokunduğunuzda, elin ağız ve burunla teması hastalığa yol açar. Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım. Bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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