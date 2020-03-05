Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 'Corona Virüs' açıklaması
Geçtiğimiz saatlerde İstanbul'dan Singapur'a uçuş yapan THY uçağında 'Corona Virüs' çıktı iddiası yapılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi
05.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Singapur'da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır" açıklamasında bulundu.
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Kaynak: Snob Magazin
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