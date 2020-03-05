Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 'Corona Virüs' açıklaması
Haberler » Magazin » Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 'Corona Virüs' açıklaması - Magazin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 'Corona Virüs' açıklaması

Geçtiğimiz saatlerde İstanbul'dan Singapur'a uçuş yapan THY uçağında 'Corona Virüs' çıktı iddiası yapılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi

05.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 'Corona Virüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Singapur'da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler