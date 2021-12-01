Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanları ile ilgili açıklama

"Bugün madde ihdas edilirse hekimler, diş hekimleri, genel uygulama sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeler bütün çalışanların özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak. Meclis'te bulunan tüm partilerin de destek vereceğini düşünüyorum"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün madde ihdas edilirse hekimler, diş hekimleri, genel uygulama sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeler bütün çalışanların özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak. Meclis'te bulunan tüm partilerin de destek vereceğini düşünüyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Koca, doktorlarla ilgili düzenlemeye ilişkin olarak, "Bütün siyasi parti grupları ve başkanlarının destek vereceğini ümit ediyoruz. Bugün madde ihdas edilirse hekimler, diş hekimleri, genel uygulama sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeler bütün çalışanların özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak. Meclis'te bulunan tüm partilerin de destek vereceğini düşünüyorum" dedi.