Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Koca: "Covid 19 ile mücadelemiz bundan böyle aşıyla verilecek.

Sağlık Bakanı Koca: "Covid 19 ile mücadelemiz bundan böyle aşıyla verilecek."

"Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz"

"Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takılmayacak"

"Hiçbir kurum girişinde HES-Kodu alınmayacak"

"Salgında hastalıktan bireysel koruma aşamasına geçmeliyiz"

"Okullarda iki Covid-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir."

"Normale dönüşün son aşamasına gelmiş bulunuyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Koronavirüs, HES, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title