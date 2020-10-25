Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan MÜ Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesine ziyaret
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan MÜ Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesine ziyaret

25.10.2020 23:27 | Son Güncelleme: 25.10.2020 23:30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan MÜ Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesine ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki programı kapsamında Marmara Üniversitesi (MÜ) Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesine ziyarette bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki programı kapsamında Marmara Üniversitesi (MÜ) Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesine ziyarette bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da bugün dördüncü toplantımızı Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi yöneticileriyle yaptık. Gücümüzü takviye ediyoruz. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız." ifadelerini kullandı.

Koca'nın "Salgına karşı organize olalım." çağrısını yinelediği paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 23:30:32. #1.14#
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