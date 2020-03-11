Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan milyonları ilgilendiren açıklama!
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan milyonları ilgilendiren açıklama! - Magazin
fahrettin koca, Koronavirüs, Magazin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan milyonları ilgilendiren açıklama!

Türkiye'deki ilk Corona Virüs vakasının tespit edilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı Koronavrüs Bilim Kurulu ilk toplantısından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ortak basın toplantısı düzenledi

11.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan milyonları ilgilendiren açıklama!

Sağlık Bakanı Koca önce basın mesuplarına seslendi ve şunları söyledi:

"Bundan sonra her buluşma, bilgi paylaşımı dün gece ve öncesindeki süreçten farklı olmayacaktır. Yeni Corona Virüs ve diğer virüslere karşı antibiyotikler etkili değildir. Tahminlerin, yorumların, kendince çıkarımların bilgiyle karıştırıldığı bir ortamdayız. Kabul edersiniz ki sizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bizim doğru bilgiyi verme sorumluluğumuz gibi sizin de doğru bilgiye yaygınlık kazandırma sorumluluğunuz olduğuna inanıyorum. Yanlış maksatlı enformasyon bu tip salgınlarda en aktif bulaşıcı unsurlardır."



'Piyasa doymadan ihracat izni verilmeyecek'

Sorunun küresel, mücadelenin ulusal olduğunu belirten Koca "Risk ciddidir, bugünkü toplantımızın iki ana gündeminden biri bu oldu. Ne dünya, ne Avrupa'nın geri kalanıyla gelişmeleri tümden kesmek imkan dahilinde değil. İlişkilerin en bariz olduğu konular ise bellidir. Biri turizm, diğeri ticarettir." dedi.



Koca ayrıca "vatandaşın ihtiyacının son derece önemli olduğunu ve piyasada vatandaşın kolay alabilir olduğu doygunluğa ulaşmadan ihracat izninin verilmeyeceğini hatırlatmak istiyoruz."diye konuştu .



'Bir veya birkaç vaka salgın değildir'

Bakan Koca "Bir veya birkaç vaka salgın değildir. bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir." derken, "Şimdi yapmamız gereken hayatımızı yeni bir düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirlerse basittir. Corona Virüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir." ifadelerini kullandı.



'Okulların tatil edilmesi gündemimizde yoktu'

Fahrettin Koca "okulların tatil edilmesinin bugün gündemlerinde olmadığını,önümüzdeki günlerde gündeme gelebileceğini ve bunu salgının seyrinin belirleyeceğini belirtti.



Koca "Hasta olan kişinin maskeli olması gerektiği, hasta olmayan kişinin maske takmasının gerekmediği; yurt dışından gelenlerin 14 gün izole olması gerektiğini önemsiyoruz. Onun dışında maske önermiyoruz."



'Turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı'

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "15 Nisan'ın turizm açısından hassas bir tarih olduğunu" belirtti.

Ersoy "Mümkünse turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi daha mantıklı geliyor. Geçen seneye kıyaslandığında, daha az turistin gelmesini sağlamak çok daha sağlıklı bir çözüm olacağına karar verdik. Dün sektör temsilcileriyle bir toplantı yaptım. Maliye ve Hazine Bakanımızla da bir toplantı yaptım. Bir hafta içinde sektörel desteklerle ilgili açıklama yapacağız. Kültürel etkinlikler ve organizasyonlarla ilgili, bakanlığımıza bağlı organizasyonları nisan sonuna erteleme. Yarın netleştireceğiz." dedi. (Kaynak: BBC Türkçe)

Kaynak: Snob Magazin

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Magazin
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Magazin
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Magazin
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Magazin
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat Magazin
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Magazin
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini...
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Fransa Lig Kupası finali, koronavirüs nedeniyle ertelendi
Fransa Lig Kupası finali, koronavirüs nedeniyle ertelendi
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Fatih Terim ve Donk arasındaki koronavirüs önlemi, sosyal medyayı salladı
Fatih Terim ve Donk arasındaki koronavirüs önlemi, sosyal medyayı salladı
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeyecek
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu...
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi: Oyunlar ertelenebilir
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi: Oyunlar ertelenebilir
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Gülben Ergen Defne Samyeli Müslüm Gürses
Spor Ünal Karaman Bülent Uygun Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Futbol Vatandaş Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan milyonları ilgilendiren açıklama! - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 19:39:02. #1.14#