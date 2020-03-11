Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan milyonları ilgilendiren açıklama! Türkiye'deki ilk Corona Virüs vakasının tespit edilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı Koronavrüs Bilim Kurulu ilk toplantısından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ortak basın toplantısı düzenledi

Sağlık Bakanı Koca önce basın mesuplarına seslendi ve şunları söyledi:

"Bundan sonra her buluşma, bilgi paylaşımı dün gece ve öncesindeki süreçten farklı olmayacaktır. Yeni Corona Virüs ve diğer virüslere karşı antibiyotikler etkili değildir. Tahminlerin, yorumların, kendince çıkarımların bilgiyle karıştırıldığı bir ortamdayız. Kabul edersiniz ki sizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bizim doğru bilgiyi verme sorumluluğumuz gibi sizin de doğru bilgiye yaygınlık kazandırma sorumluluğunuz olduğuna inanıyorum. Yanlış maksatlı enformasyon bu tip salgınlarda en aktif bulaşıcı unsurlardır."











'Piyasa doymadan ihracat izni verilmeyecek'

Sorunun küresel, mücadelenin ulusal olduğunu belirten Koca "Risk ciddidir, bugünkü toplantımızın iki ana gündeminden biri bu oldu. Ne dünya, ne Avrupa'nın geri kalanıyla gelişmeleri tümden kesmek imkan dahilinde değil. İlişkilerin en bariz olduğu konular ise bellidir. Biri turizm, diğeri ticarettir." dedi.











Koca ayrıca "vatandaşın ihtiyacının son derece önemli olduğunu ve piyasada vatandaşın kolay alabilir olduğu doygunluğa ulaşmadan ihracat izninin verilmeyeceğini hatırlatmak istiyoruz."diye konuştu .







'Bir veya birkaç vaka salgın değildir'

Bakan Koca "Bir veya birkaç vaka salgın değildir. bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir." derken, "Şimdi yapmamız gereken hayatımızı yeni bir düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirlerse basittir. Corona Virüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir." ifadelerini kullandı.











'Okulların tatil edilmesi gündemimizde yoktu'

Fahrettin Koca "okulların tatil edilmesinin bugün gündemlerinde olmadığını,önümüzdeki günlerde gündeme gelebileceğini ve bunu salgının seyrinin belirleyeceğini belirtti.











Koca "Hasta olan kişinin maskeli olması gerektiği, hasta olmayan kişinin maske takmasının gerekmediği; yurt dışından gelenlerin 14 gün izole olması gerektiğini önemsiyoruz. Onun dışında maske önermiyoruz."







'Turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı'

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "15 Nisan'ın turizm açısından hassas bir tarih olduğunu" belirtti.





Ersoy "Mümkünse turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi daha mantıklı geliyor. Geçen seneye kıyaslandığında, daha az turistin gelmesini sağlamak çok daha sağlıklı bir çözüm olacağına karar verdik. Dün sektör temsilcileriyle bir toplantı yaptım. Maliye ve Hazine Bakanımızla da bir toplantı yaptım. Bir hafta içinde sektörel desteklerle ilgili açıklama yapacağız. Kültürel etkinlikler ve organizasyonlarla ilgili, bakanlığımıza bağlı organizasyonları nisan sonuna erteleme. Yarın netleştireceğiz." dedi. (Kaynak: BBC Türkçe)



