Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Hes Kodu' açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Hes Kodu' açıklaması "Bireyler hasta ya da temaslı olmadıklarını bu uygulama ile gösterebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Hes Kodu' açıklaması "Bireyler hasta ya da temaslı olmadıklarını bu uygulama ile gösterebilecek." "Bu uygulama uçağa binerken serbest giriş kartı olacak" "Bizlerden risk taşımadığımızı göstermemiz istenecek. Bu özel bir bilgi değildir" Kaynak: İHA