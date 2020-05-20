Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Hes Kodu' açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Hes Kodu' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Hes Kodu' açıklaması "Bireyler hasta ya da temaslı olmadıklarını bu uygulama ile gösterebilecek.

20.05.2020 18:14 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Hes Kodu' açıklaması

"Bireyler hasta ya da temaslı olmadıklarını bu uygulama ile gösterebilecek."

"Bu uygulama uçağa binerken serbest giriş kartı olacak"

"Bizlerden risk taşımadığımızı göstermemiz istenecek. Bu özel bir bilgi değildir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Hes Kodu' açıklaması

Kaynak: İHA

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