Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş 'gizli belge' açıklaması!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş 'gizli belge' açıklaması!

Koronavirüs salgınının Türkiye'ye sıçraması sonrası Sağlık Bakanlığı önlemlerini arttırırken, sosyal medyada yayılan bir belge paniğe yol açtı

16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş 'gizli belge' açıklaması!

Söz konusu belgede bakanlığın tüm iş yerlerine faaliyetlerini sonlandırma çağrısı yaptığı ifadeleri yer aldı. Bakan Koca ise "Sosyal medyadan yayılan 'Gizli' belge gerçek dışıdır" dedi.



Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'ye de sıçradı. Sıçramanın ardından yetkililer; yurt dışından gelenleri karantina altına almak, eğitime ara vermek, spor müsabakalarını seyircisiz oynatmak, eğlence mekanlarının faaliyetlerini askıya almak başta olmak üzere birçok noktada tedbir aldı.

Bu tedbirlerin ardından sosyal medyada yanlış bilgiler içeren bir belge dolaşıma sokuldu. Söz konusu belgede, Sağlık Bakanlığının tüm iş yerlerine genelge yollayarak faaliyetlerine son verme çağrısı yaptığı ifadeleri yer aldı.



ŞOK EDEN İFADELER YER ALIYORDU

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut adına düzenlenen sahte belgede, "20.03.2020 tarihinden itibaren; eczaneler ve hastaneler hariç olmak üzere, insanların toplu olarak bir araya gelebileceği spor salonları, yüzme havuzları ve bazı spor tesisleri, kulüpler, dernekler, galeriler, kütüphaneler, ibadethaneler, parklar, otobüs terminalleri, alışveriş merkezleri ile 3 kişiden fazla çalışanı bulunan işletmelerin geçici olarak kapatılması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.



'UYDURULMUŞTUR'

Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan sahte belgeye yalanlama geldi.

Konuyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sosyal medya ve Whatsapp'tan yayılan 'GİZLİ' belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR.

Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR" uyarısında bulundu.

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Kaynak: Snob Magazin

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