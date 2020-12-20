Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Covid-19'a bağlı ölümlerle ilgili açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Covid-19'a bağlı ölümlerle ilgili açıklama

20.12.2020 21:42 | Son Güncelleme: 20.12.2020 21:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Covid-19'a bağlı ölümlerle ilgili açıklama

Bakan Koca: "Sistemimizde bir kişinin testi bir kere pozitif çıkmış ve tedavi sırasında vefat etmişse bu kişi testi daha sonra negatif çıksa da Covid-19'dan ölmüş kabul edilmektedir.

Bakan Koca: "Sistemimizde bir kişinin testi bir kere pozitif çıkmış ve tedavi sırasında vefat etmişse bu kişi testi daha sonra negatif çıksa da Covid-19'dan ölmüş kabul edilmektedir."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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