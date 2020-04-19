Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "bahar" uyarısı Açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz.
19.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aylardan nisan olduğunu belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım."
Kaynak: AA