Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "bahar" uyarısı Açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aylardan nisan olduğunu belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım."

Kaynak: AA