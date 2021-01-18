Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı takvimi açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı takvimi açıklaması Açıklaması

18.01.2021 23:09 | Son Güncelleme: 18.01.2021 23:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı takvimi açıklaması Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçileceğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçiyoruz. Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak." ifadelerini kullandı.

Koca, aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlar için de aşılama programının yarın başlayacağı bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Hande Erçel İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Hakan Arslan İsmail Kartal Tolga Ciğerci Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı takvimi açıklaması Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 23:12:33. #1.15#
title