Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Adana'da hastane ziyareti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Adana'da hastane ziyareti

09.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:04
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Adana'da hastane ziyareti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Bakan Koca, Adana Valiliğindeki programının ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Hastanenin, Cerrahi Onkoloji servisini ziyaret eden Koca, burada tedavi görenlerle sohbet etti.

Hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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