Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, Turkovac aşısı yaptırdı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek Turkovac aşısı yaptırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, haftalık gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek hatırlatma dozu olarak yerli Turkovac aşısını yaptırdı. Bakan Koca, aşıyı yaptırdıktan sonra, "Özellikle bugün önemli bir gün. Yerli üretimle ilgili acil kullanım onayının müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte vermiştik. Yerli aşımız Turkovac'ı salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz. Bu vesileyle hepsine Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum" dedi.

Bakan Koca, Turkovac aşısının randevu işlemleri ile ilgili olarak ise "Yarından itibaren bütün vatandaşlarımıza, özellikle şehir hastanelerinden başlamak üzere uygulama başlamış olacak" dedi.

Görüntü dökümü

- Bakan Koca'nın aşı olması

- Koca'nın açıklamaları

- Genel ve detay

Haber: Kaan ULU/ANKARA,