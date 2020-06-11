Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Büyüklerimiz tedbirlere uydu"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Büyüklerimiz tedbirlere uydu"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
11.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından 65 yaş üstü vatandaşın maskeli fotoğrafını "Fotoğraf temsili, teşekkür yürektendir" notuyla paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Kütüphaneye giden genç kıza 'şort' uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor Haber
Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Haber
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı
Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Berat Albayrak Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Yasmin Erbil Rafet El Roman
Spor Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Bakan Ankara Haziran
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Büyüklerimiz tedbirlere uydu" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 19:08:11. #1.14#
title