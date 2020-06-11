Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Büyüklerimiz tedbirlere uydu"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu.
11.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:56
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu." ifadesini kullandı.
Twitter hesabından 65 yaş üstü vatandaşın maskeli fotoğrafını "Fotoğraf temsili, teşekkür yürektendir" notuyla paylaşan Koca, şunları kaydetti:
"Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim."
Kaynak: AA