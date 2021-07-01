Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 57'si aşılandı"

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 57'sinin aşılandığını, bayrama kadar yüzde 70'inin aşılanmasının hedeflendiğini bildirdi.