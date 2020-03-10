Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek" "Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor.
10.03.2020 19:07 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek"
"Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor. İtalya büyük bir sorun yaşıyor, Almanya önümüzdeki günlerde daha büyük bir sorun yaşayacak"
"Şu an bile tahlil yapılırken çıkabilir. Alıştırmak için söylemediğimden emin olun."
Kaynak: İHA
Haberin Videosu: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek"